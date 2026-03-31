外交部3月31日例行記者會全文

中評社北京3月31日電／2026年3月31日外交部發言人毛寧主持例行記者會：



澎湃新聞記者：中方發布了巴基斯坦副總理兼外長達爾來華的消息，這是達爾副總理兼外長3個月內再次來華，請問此次來華是否同近期伊朗局勢有關？



毛寧：中國和巴基斯坦是相互信任、相互支持的全天候戰略合作夥伴，兩國在重大國際地區問題上立場相近、溝通緊密。相信兩國外長將就伊朗局勢等共同關心的國際地區問題加強戰略溝通協調，共同發出和平正義之聲，為勸和止戰、維護地區和平穩定作出新的努力。



阿納多盧通訊社記者：外交部已宣布巴基斯坦副總理兼外長達爾今天來華。上周末，巴基斯坦、土耳其、埃及和沙特的高級外交官在伊斯蘭堡會晤，討論推動美伊和談以結束中東地區持續衝突，並探討巴方可能發揮的斡旋作用。發言人可否介紹達爾外長來華情況，包括與王毅外長的會談重點？



毛寧：巴基斯坦副總理兼外長達爾將於今天來華。我剛才介紹了有關情況，相信兩國外長將就伊朗局勢等共同關心的國際地區問題進行交流。具體情況我們會適時發布消息，你可以保持關注。



總台央視記者：據報導，持刀闖入中國駐日本大使館的自衛隊官員已被日本警方送檢，請問中方對此有何評論？



毛寧：此次事件暴露出日本右翼思想和扭曲歷史觀流毒之深、為害之大。據報導，日本防衛大學每年有集體參拜靖國神社的“慣例”。2024年前海上自衛隊高官居然出任靖國神社宮司，這是首次由退役自衛隊將領出任靖國神社最高職位。自衛隊長期邀請極端仇華的極右翼分子參與教學，培訓教材中充斥著歪曲美化二戰侵略歷史的內容。



非法闖入中國使館的自衛隊官員的父母稱他在家鄉成長學習期間並沒有極端表現，完全不知道他為什麼要這麼做。此人在自衛隊接受9個月的後備幹部培訓課程，在這一過程中，自衛隊到底向他灌輸了什麼思想，進行了什麼教育？值得關注、調查和深思。日本自衛隊右傾化、日本“再軍事化”值得國際社會高度警惕。中方再次敦促日方徹查事件，從根本上杜絕此類事件再次發生。



伊朗聲像組織記者：伊朗文化遺產、旅遊和手工業部報告顯示，自2月28日戰爭開始以來，以色列和美國已襲擊超過130處歷史遺址和古跡並造成廣泛破壞，其中許多被列入聯合國教科文組織相關名錄。歷史遺產對於中國和伊朗這樣具有悠久歷史的古老文明十分重要，這些襲擊歷史古跡的行徑與中方提出的全球文明倡議背道而馳。請問中方對這些行為持何立場？



毛寧：世界文化遺產是全人類的寶貴財富。中方對伊朗文物古跡在戰爭中遭受破壞深感痛惜，敦促交戰各方特別是美國和以色列立即全面停止軍事行動，盡快啟動對話談判，盡早結束這場本不應該發生的戰爭。



《北京日報》記者：據報導，美國、以色列近日在軍事行動中襲擊了阿拉克重水廠、洪達蔔重水堆、阿爾達坎黃餅加工廠、布什爾核電站等，美軍正在為武力奪取、轉移伊朗濃縮鈾庫存進行演練。另外，伊朗向即將舉行的《不擴散核武器條約》第十一次審議大會提交關於禁止攻擊和平核設施和科學家的工作文件，強調武力攻擊核設施違反多項國際法文件。請問中方對此有何評價？



毛寧：武裝攻擊接受國際原子能機構保障監督的和平核設施，違反聯合國憲章宗旨、國際法和國際原子能機構規約，嚴重衝擊《不擴散核武器條約》權威，削弱維護國際核不擴散體系的努力，可能給地區和平安全與穩定帶來嚴重後果。中方對此堅決反對，主張通過政治外交手段和平解決伊朗核問題，呼籲各方保持冷靜克制，避免緊張局勢進一步升級。



《不擴散核武器條約》第十一次審議大會即將舉行，中方關切美國、以色列軍事打擊行為的消極影響。中方願同各方一道，繼續秉持客觀公正立場勸和促談，支持通過對話談判解決伊朗核問題，切實維護國際核不擴散體系，促進中東地區和平與穩定。



印尼安塔拉通訊社記者：聯合國駐黎巴嫩臨時部隊連續兩天遭襲，兩名印度尼西亞籍維和人員在襲擊中身亡，另有兩人受傷。中國在聯合國維和行動中發揮著重要作用，這一事件是否引發對維和人員安全的嚴重關切？可以採取哪些措施更好保障他們的安全？



毛寧：我們對印尼維和人員遇襲身亡表示哀悼。蓄意攻擊聯合國維和人員嚴重違反國際人道法和安理會第1701號決議，絕對不能接受。當事方應盡快停火止戰，採取切實措施保障聯合國維和人員安全。中方也願為推動局勢降溫、恢復中東和平穩定發揮建設性作用。



法新社記者：船舶追蹤數據顯示，兩艘中遠海運集團的貨輪已順利通過霍爾木茲海峽離開波斯灣。外交部是否收到伊朗方面的進一步保證，確保中國船只安全或能夠通過霍爾木茲海峽？



毛寧：經同有關方面協調，近日中方有3艘船舶過航霍爾木茲海峽，我們對有關方面提供的協助表示感謝。霍爾木茲海峽及其附近水域是重要的國際貨物和能源貿易通道。中方呼籲盡快停火止戰，恢復海灣和平穩定。



彭博社記者：歐洲議會議員代表團宣布將於3月31日至4月2日赴北京、上海訪問，這是8年來歐洲議會代表團首次訪華。中方對此有何評論？



毛寧：立法機構交往是中歐關係的重要組成。據我們瞭解，應中國全國人大常委會法制工作委員會邀請，歐洲議會內部市場和消費者保護委員會代表團從今天開始訪華。相信此訪將推動中歐立法機構交流合作，增進歐洲議會對華瞭解和認知，促進中歐關係健康穩定發展。