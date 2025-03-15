新聞茶座：中國經濟走向新增長模式

北京大學博雅特聘教授、國家發展研究院院長、中國人民銀行貨幣政策委員會委員黃益平（中評社 陳思遠攝） 中評社北京4月1日電（記者 陳思遠）中國記協31日在京舉辦新聞茶座。北京大學博雅特聘教授、國家發展研究院院長、中國人民銀行貨幣政策委員會委員黃益平指出，中國經濟正加速邁向新的增長模式，從依賴外需和投資的傳統模式向內需驅動和創新引領的新增長模式轉型。他表示，擴大消費、發展新質生產力和化解風險是中國未來經濟發展的重要任務。



黃益平說，根據今年的兩會政策目標，政府設定了GDP增長目標為4.5%～5%，CPI通脹率目標為2%，以及失業率等其他相關經濟指標。其中，還提出要保持外部賬戶的基本平衡，尤其是在國際貿易順差方面，強調國內外經濟平衡的必要性。



黃益平指出，中國宏觀經濟政策的立場明確，財政政策將更加積極，貨幣政策也將保持適度寬鬆，後續或出台更多配套措施，為經濟增長提供持續動力。



增長模式轉型帶動政策重點的變化，黃益平認為政策任務主要包括三方面，一是擴大內需，二是發展新質生產力，三是化解房地產、地方債等風險。



黃益平指出，中國今年前兩個月的經濟數據整體上超出市場預期，尤其是工業生產和固定資產投資出現回暖，基礎設施和高技術產業投資增長較為明顯。此外，在“十五五”規劃期間，國家安排了100多個重大項目，意味著在未來一段時間，投資會有基本的保證。



他還特別提到，當前投資於物專向投資於人，即更注重人力資本和社會保障、福利等領域的投資。黃益平認為，這一變化將有效提升民眾的生活質量和適應能力，為未來經濟發展提供有力支撐。

