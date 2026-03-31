外交部：近日中方有三艘船舶過航霍爾木茲海峽

中評社香港3月31日電／外交部發言人毛寧主持3月31日例行記者會。會上有記者就中方船只過航霍爾木茲海峽及伊朗方面是否會繼續保障海峽通航提問。



毛寧對此表示，經同有關方面協調，近日中方有三艘船舶過航，我們對有關方面提供的協助表示感謝。霍爾木茲海峽及其附近水域是重要的國際貨物和能源貿易通道，中方呼籲盡快停火止戰，恢復海灣和平穩定。