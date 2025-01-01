吳智通柴美娟光墨共舞藝術展將在高雄舉行

吳智通 2025知己難覓 50.8×76.2cm 中評社高雄4月1日電（作者 陳雅婷）四月的高雄藝文場域，將迎來一場兼具詩性與當代表現力的雙個展：《光墨共舞——光影律動的時光印記》由攝影藝術家吳智通與水墨創作者柴美娟聯袂呈現，4月3日至14日於高雄市文化中心至真堂三館展出，並訂於4月4日午後舉行開幕式。此次展覽以跨媒材對話為主軸，在光影與墨韻之間鋪陳出一場關於時間、感知與東方美學的深層辯證。



吳智通長期關注影像與時間經驗的關係，其攝影作品跳脫傳統紀實框架，轉向對“時間流動”的視覺詮釋。他善於運用長時間曝光與光線軌跡，將瞬間延展為連續的光影書寫，使畫面呈現近乎抽象的節奏與韻律。在其鏡頭下，光不再只是再現工具，而成為可被感知、甚至具情緒重量的創作媒介，帶領觀者進入一種介於記憶與當下之間的曖昧時空。



相較之下，柴美娟則從水墨傳統出發，回應當代藝術語境。她的創作揉合書寫性筆觸與層層堆疊的墨色肌理，在留白與濃淡之間建構出富含呼吸感的空間結構。其作品既承繼東方美學對自然與氣韻的關照，同時也透過形式上的轉化，開拓水墨在當代視覺文化中的表述可能，使「墨」不僅是媒材，更是一種關於身體節奏與內在感知的延伸。



本次雙個展之所以耐人尋味，在於兩位藝術家分別以“光”與“墨”為核心語彙，卻在展場中形成微妙的對位關係。光影的流動對應墨韻的滲化，攝影的時間性呼應水墨的空間性，彼此交織出一種跨越媒材界線的感知場域。觀者行走其間，不僅是在觀看作品，更彷彿置身於一段被延展、被凝視的時間之中。



主辦單位表示，期望透過此次展覽，引導觀眾重新思考藝術如何回應自然與時間的流變，同時也讓不同創作語言在同一空間中彼此激盪，開展更多詮釋的可能。



展覽期間，至真堂三館開放時間為週二至週四及週日10時30分至17時30分，週五與週六延長至晚間8時，週一休館。對於關注當代攝影與水墨發展的觀眾而言，此展不僅是一場視覺經驗，更是一段關於時間與感知的靜謐對話。

