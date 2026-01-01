王毅晤巴基斯坦外長　雙方提五點和平倡議

中評社香港3月31日電／2026年3月31日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在北京同巴基斯坦副總理兼外長達爾舉行會談，圍繞當前國際和地區衝突問題深入交換意見。



王毅表示，巴方在伊斯蘭堡剛剛舉辦四方外長會談，就馬不停蹄到訪北京，共同討論如何緩和中東緊張局勢，中方對此表示歡迎。巴方為促和止戰奔走斡旋，體現了維護地區和世界和平的堅定意志。中巴雙方及時就重大國際地區問題進行戰略溝通，深化戰略協作，正是中巴命運共同體的應有之義。中方支持並期待巴方為緩局降溫、恢復和談發揮獨特和重要作用。這一進程並非易事，但巴方的斡旋努力符合各方共同利益。衹有停火止戰，才能避免戰爭影響外溢蔓延，才能避免更多人員傷亡損失，才能保障霍爾木茲海峽安全，維護國際能源安全和產供鏈穩定。中方願同巴方共同努力，克服困難，排除干擾，盡快平息戰火，創造和平機會，打開和談之窗。



王毅表示，今年是中巴建交75周年。雙方要落實好兩國領導人重要共識，密切高層交往，深化戰略互信，拓展務實合作，不斷推進中巴命運共同體建設。



達爾祝賀中國全國兩會勝利閉幕並通過“十五五”規劃綱要，相信中國必將取得更大成就。達爾表示，巴中友誼是寶貴財富，深入人心。巴方願以建交75周年為契機，同中方傳承歷史友好，深化全方位合作，推動巴中全天候戰略合作夥伴關係不斷向前發展。感謝中方支持巴方斡旋伊朗局勢。巴中都致力於維護地區和平穩定。當前衝突擾亂國際能源供應，更讓發展中國家遭受重創。實現和平是正義之事，也是當務之急。衹有在談判桌上才能找到解決方案。巴方願同中方加強溝通協作，推動各方盡早開啟和談，恢復地區和平。



雙方共同發表了《中國和巴基斯坦關於恢復海灣和中東地區和平穩定的五點倡議》。