快評：台中初選和氣收場　國民黨選情看漲

國民黨昨天召開記者會公布台中市長民調結果，江啟臣勝出，但他因主持院會缺席記者會。左起台中市黨部主委蘇柏興、副主席兼秘書長李乾龍、藍委楊瓊瓔。（中評社 張嘉文攝） 中評社快評／國民黨台中市長初選結果昨天出爐，江啟臣勝出，將代表國民黨對戰民進黨參選人、“立委”何欣純。此前各項相關民調均顯示，江啟臣支持度大幅領先，有很大機會最後勝出。



江啟臣的初選對手楊瓊瓔願賭服輸，敗選後大氣承諾為了大台中的未來一定團結努力，爭取最後的勝利。江啟臣致電楊瓊瓔表達感謝之意。台中這場“姊弟之爭”長達四個多月，過程中出現一些紛擾及擔憂，但沒有惡意攻訐，最後和氣收場，國民黨在台中市繼續執政的可能性大增。



從新竹縣長初選到台中市長初選、再到新北市議員參選人蕭敬嚴因言論爭議遭黨紀處分，國民黨已解決了多個難題。國民黨主席鄭麗文此前頂住壓力，堅持制度，不偏不倚，已證明是正確的；原來黨內有很多人批評，現在也由時間證明了對錯。



台中初選塵埃落定，國民黨六個都市都有了強棒，台北蔣萬安、新北李四川、桃園張善政、台中江啟臣，都有望勝出，台南謝龍介、高雄柯志恩力拚突破。民進黨在台北、桃園則至今提不出人選，輸數很大。



年底的“九合一”選舉將改寫台灣縣市政治版圖，關乎2028大選，國民黨期望獲得勝選，為兩年後實現政黨輪替搶得先機。宜蘭縣、新竹縣、台中市等初選競爭激烈的縣市相繼順利推出人選，有利黨內團結，國民黨整體選情看漲。