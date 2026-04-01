世界大型企業研究會：美3月消費通脹預期升溫

中評社香港4月1日電／美國研究機構世界大型企業研究會3月31日發佈的初步調查結果顯示，由於美國和以色列對伊朗的軍事行動大幅推高油價，3月份美國消費者對12個月後通脹預期顯著升溫。



調查數據顯示，3月份消費者對12個月以後通脹預期的中位數為5.2%，顯著高於2月的4.5%，與2025年5月數據持平。



世界大型企業研究會表示，鋻於伊朗戰事帶來“石油衝擊”，消費者對12個月以後通脹預期大幅走高並不令人感到意外。雖然關稅傳導和油價大幅上漲帶來的成本升高在消費者信心指數或其成分指數中不明顯，但在通脹預期等指標中有明顯反映。



當日公佈的調查結果顯示，3月份美國消費者信心指數為91.8，略高於前一月的91.0，但仍處於2020年以來的低位區域。在該指數的組成部分中，消費者對當前商業和就業市場條件的評估指數升高4.6點，至123.3點。反映短期收入前景、商業和就業市場環境的消費者預期指數則下降1.7點，至70.9點。



新華社報導，世界大型企業研究會首席經濟學家達娜·彼得森表示，由於消費者對當前情況看法的溫和改善超過對未來預期的輕度下調，3月份消費者信心指數連續第二個月溫和改善。儘管如此，該指數從2021年以來一直處於整體下降趨勢中。



彼得森說，消費者在調查中對影響經濟因素的評論繼續偏向悲觀。對物價和商品成本的評論顯示生活成本依然是消費者最關心的事項。由於調查採樣期與伊朗戰事顯著重合，關於油氣和戰爭衝突的評論大幅增加，而提到貿易和關稅的次數顯著減少。



本次消費者信心調查基於在線樣本進行，3月份初步調查日期為3月1日至24日。