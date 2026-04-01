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特朗普明發全國講話 就伊朗問題發布重要更新
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2026-04-01 09:28:52
中評社香港4月1日電／美國白宮3月31日表示，美國總統特朗普將於美國東部時間4月1日21時（北京時間4月2日9時）發表全國講話，就伊朗問題發布“重要更新”。
新華社報導，白宮新聞秘書萊維特在社交媒體上作出上述表示，但沒有提供更多信息。
特朗普當天早些時候說，美國可能會在兩到三周內結束對伊朗的軍事行動，“我們很快就要撤離”。他衹有一個目標，即伊朗不能擁有核武器，“而這個目標已經達成”。如果與伊朗達成協議，或許會更早結束戰事，但美國不與伊朗達成協議也可以結束戰事。
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