伊朗稱中東美軍基地“已不再安全”

中評社北京4月1日電／據伊朗法爾斯通訊社3月31日報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊海軍司令部當天在社交媒體上聲明，中東地區的美軍基地及其掩體對美軍官兵而言“已不再安全”。



聲明說，基於伊朗情報部門提供的信息，位於阿聯酋明哈德空軍基地附近的一個美軍秘密指揮中心30日被摧毀，當時“約有200名美軍官兵在現場”。



伊斯蘭革命衛隊30日發表聲明證實革命衛隊海軍司令阿里禮薩·坦格西裡因傷勢過重身亡，伊斯蘭革命衛隊將“永不停止戰鬥，直至敵人被徹底消滅”。



來源：新華網