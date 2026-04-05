鄭麗文訪陸　連勝文憶胡連會最艱難挑戰

中評社台北4月5日電／國民黨主席鄭麗文7日將前往大陸。前國民黨副主席連勝文回憶父親連戰2005年以時任黨主席身分訪陸及“連胡會”過程，表示父親連戰給他最重要的身教，就是過程中所展現的謹言慎行、凡事謀定而後動，以及面對龐大壓力時的沉著。



中時新聞網報導，連勝文4日晚間在臉書發文表示，最近國民黨內有許多人提到2005年他父親去大陸的“破冰之旅”，以及連胡會，而作為這一段歷史的參與見證者，在20年後若有人問他，父親所進行的和平之旅，對日後他參與兩岸交流工作最重要的身教為何？他認為，就是他父親在過程中所展現的謹言慎行、凡事謀定而後動，以及面對龐大壓力時的沉著。



他指出，連戰的和平之旅事前低調籌畫數個月，甚至連家人都不知道。期間雙方幕僚就諸多細節反覆磋商，還請當時的國民黨副主席江丙坤先行探路，之後才對外宣布進行“破冰之旅”。他必須稱讚父親當年在國民黨內的許多幕僚，以及參與規劃的許多立院同志，處理各種高度複雜的事務與敏感的議題，方法細膩且務實，也為這趟旅程奠定了成功的基礎。



連勝文說，在出發前父親一直叮嚀他們，決不可以擅自對外發言，同時減少與媒體不必要的閒聊，以免言多必失、橫生枝節，若遇到任何媒體的詢問，一律交由發言人回答。他親眼見到父親在過程中，審慎思考每一個場合所要講的每一句話，幾乎沒有即興式的發言，以避免被當時的台灣當權者做為把柄，用來抹紅、打擊國民黨。



連勝文認為，現在兩岸的情況遠比2005年更加嚴峻，兩岸民間特別是社群媒體上，也出現了許多不理性甚至充滿惡意的言論。因此在面對中國大陸媒體發言時，有些說法或許會在中國大陸得到稱許，但卻非常有可能被台灣當權者的媒體鷹犬及網路打手斷章取義、扭曲甚至變造，用來抹黑、抹紅個人及國民黨。



他說，因此如何發言，如何能抓住一條中間平衡的線，以順利地傳達兩岸和平發展，互助交流的理念，同時堅持兩岸雙贏的路線，這就是一個非常困難但又必須克服的挑戰。鄭麗文當年正是連戰和平之旅的發言人，如今已身為國民黨主席，隨著身分的不同，責任也愈來愈重，在應對進退之間，應會有更多審慎的思考，他期盼鄭習會能緩和兩岸緊張局勢，帶動兩岸更多良性的互動，更重要的是，希望能以穩健的作法，為國民黨爭取更多台灣民意的認同！



“勝選才是國民黨現在最重要的目標與工作！”連勝文表示，唯有勝選，才能推動有利於兩岸的重要政見，否則將只會變成空談；唯有勝選，才能真正做到避戰保台，確保台海和平，保護下一代不受戰火的荼毒！