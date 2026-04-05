陳柏惟跟沈伯洋競爭參選台北市長？楊智伃狠酸

中評社台北4月5日電／前“立委”陳柏惟昨天宣布，已正式申請加入民主進步黨。其是否會參選台北市長一役，引發各界高度關注。前國民黨發言人、松山信義擬參選人楊智伃直言，她是最早喊出“唯一支持沈伯洋”的人，聽到這個消息，真的感到兩難，並狠酸“這真是一個甜蜜的負擔”。



楊智伃今在臉書指出，她一早在掃吳興市場之前，問及陳柏惟加入民進黨是否要來跟沈伯洋競爭參戰台北市一事，楊說她作為最早喊出“唯一支持沈伯洋”的人，聽到這個消息，真的感到兩難，這真是一個甜蜜的負擔。



據《中時新聞網》報導，楊智伃諷刺表示，一個是“中華民國”唯一被罷免的“立委”、一個是曾誓言罷免“中華民國”所有在野黨的“立委”；一個最懂被罷免的男人、一個最懂罷免的男人，誰才能代表民進黨挑戰蔣萬安呢？



“我想不管哪個，對台北市民而已都是甜蜜的負擔吧！”楊智伃也呼籲民進黨最好辦理一場堂堂正正的初選，好好在黨內比拚，誰才是青鳥男神、誰才有資格當台派戰神，不然我想對兩邊的情感都是傷害。



陳柏惟昨在臉書表示，​游擊隊的日子很自在，有餘裕就就衝鋒陷陣，有困難就休生養息，但要打一場長遠且持續的勝仗，除了熱血，更需要穩定的戰略定位，以及一個能真正落實計劃的專業團隊。​他決定不再單打獨鬥，並透露已正式申請加入民主進步黨。