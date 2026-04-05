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美媒稱美軍炸毀兩架執行救援任務故障運輸機
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2026-04-05 16:41:50
中評社北京4月5日電／據美國《紐約時報》網站5日報導，兩架美軍運輸機在伊朗執行飛行員救援任務時發生故障“被困”，美軍隨後派出三架新飛機繼續執行救援任務，並將兩架故障運輸機炸毀。
來源：新華社
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