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特朗普：美軍失蹤的第二名飛行員已獲救
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2026-04-05 16:45:07
F-15E戰機（資料圖）
中評社北京4月5日電／新華社報導，美國總統特朗普4日晚在社交媒體上發文說，美軍執行了“美國歷史上最大膽的搜救行動之一”，第二名失蹤的美軍飛行員“已平安無事”。
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