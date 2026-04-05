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特朗普：美軍失蹤的第二名飛行員已獲救
http://www.CRNTT.com   2026-04-05 16:45:07
F-15E戰機（資料圖）
　　中評社北京4月5日電／新華社報導，美國總統特朗普4日晚在社交媒體上發文說，美軍執行了“美國歷史上最大膽的搜救行動之一”，第二名失蹤的美軍飛行員“已平安無事”。

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