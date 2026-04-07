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直擊中國陸軍某旅炮兵分隊實彈射擊考核
http://www.CRNTT.com   2026-04-07 06:09:21
　　中評社北京4月7日電／近日，中國陸軍第74集團軍某旅炮兵分隊開展實彈射擊考核，檢驗炮兵分隊在遭敵抵近情況下的應急反應與綜合作戰能力。

　　來源：央廣軍事
 


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