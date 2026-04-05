山東探索新型能源利用體系

中評社香港4月5日電／巨型球罐、密密匝匝的管道、輸電鐵塔……在山東泰安肥城市，一座規模宏大的能源地標拔地而起。這是中國能建首個商業化壓氣儲能項目——山東泰安350兆瓦壓縮空氣儲能創新示範電站。



空氣看不見摸不著，如何儲存能量？項目經理劉少勇打了一個比方：“用電低谷時，富餘的電能驅動‘打氣筒’，將空氣壓縮到‘氣球’裡形成高壓狀態，電能就得以儲存。”



新華社報導，這裡的“氣球”，就是鹽穴等密封儲氣庫。泰安擁有山東省最大的岩鹽礦床，多年開採形成容積巨大、密閉性好的採空鹽腔70餘個。電站的核心技術是利用地下廢棄鹽穴作為儲氣庫，空氣壓縮過程中產生的熱量則以熱水、熔鹽等形態儲存在地面的儲熱罐中。



“電站設計儲能充電8小時，釋能發電4小時，年發電量高達4.6億千瓦時，相當於20多萬戶家庭一年的生活用電。”劉少勇說。



近年來，中國深入推進能源轉型，在新能源發電領域取得突破。截至2025年，可再生能源發電設施已在中國裝機容量中佔據一半以上份額。



新能源發電“蒸蒸日上”，帶動鹽穴儲能、電化學儲能等新型儲能業態加速發展，有效提升了電網對新能源的消納能力，保障了能源供應的穩定性和安全性。



在泰安，當地已建成新泰山東高速100兆瓦電站、岱岳區夏張135兆瓦電站等電化學儲能電站，正在建設岱岳區道朗和寧陽縣伏山等9個新型儲能項目，另有多個項目即將開工。



“我們及時瞭解掌握用戶用電需求，主動開展設備台賬錄入、場站運行規程編制等教學培訓，為項目調試、系統接入等提供技術支持和專業指導，暢通並網‘最後一公里’。”國網泰安供電公司調控中心相關負責人說，預計到2030年，泰安新型多元儲能裝機量將近500萬千瓦。



山東省能源局副局長岳建如介紹，2025年，山東省新型儲能消納新能源電量達到36.57億千瓦時，同比增長107.1%。



山東海域遼闊，堪稱深遠海風電開發的“天然考場”與“黃金地帶”。去年10月，由東方電氣集團自主研製的全球最大26兆瓦級海上風電機組成功並網發電，刷新了全球已並網風機的單機容量與葉輪直徑兩項紀錄。



據瞭解，在滿負荷運行狀態下，該機組風輪每旋轉一圈可發電62千瓦時。在年平均風速10米/秒的條件下，單台機組年發電量可達1億千瓦時，可滿足5.5萬戶家庭的全年用電需求，相當於節約標準煤3萬噸、減少二氧化碳排放8萬噸。



目前，山東非化石能源裝機已突破1.4億千瓦，佔比約55%；全省風電、光伏年均利用率分別達到97.2%、98.5%。