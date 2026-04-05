傳9日處理李貞秀爭議　黃國昌：尊重中評會

中評社台北4月5日電／民眾黨陸配“立委”李貞秀爭議不斷，近日更因失言爆料讓黨內與支持者炸鍋，傳出民眾黨中評會9日將開會祭出處分。對此，黨主席黃國昌表示，黨有黨的制度跟機制，相信中評會會做出會好的決定，他也尊重，不過在決定出爐前，不會先預先考慮“立委”人選的遞補問題。



民眾黨“立委”李貞秀國籍爭議風波還未平息，近日又頻頻失言，先是爆料新竹市長高虹安拿了柯文哲700萬，引發黨內炸鍋送中評會裁處，但李卻稱不認識高也沒有與對方直接接觸，沒想到日前又被爆出是高虹安助理費案的檢舉人之一，據悉，民眾黨中評會9日將開會祭出處分。



中時新聞網報導，民眾黨主席黃國昌今天下午到花蓮出席黨員座談會時，面對媒體詢問李貞秀爭議問題，他說，黨內過去這段時間已有很多同志對外發表看法，黨有黨的制度跟機制，尊重中評會職權的獨立行事，也相信他們會做出最好的決定，強調黨內自始至今就是用很嚴肅的態度在面對問題。



媒體還問，若李貞秀最終被除名，接下來是會由許宗信還是黨團主任陳昭姿來遞補？黃國昌強調，黨有黨的制度，現階段就是尊重中評會行使職權，在任何的決定出爐以前，不會預先考慮遞補的問題。



至於傳出李貞秀是高虹安助理費案的檢舉人之一，媒體也好奇黨中央會不會對案件吹哨者採取保護措施，黃國昌則說，媒體報導高虹安的案件內容是不是真的，這問題也不是中評會這次處理的範圍。