監院存廢　 民眾黨：民進黨打手，沒存在必要

中評社台北4月5日電／“監察院”第6屆“監察委員”任期至7月底屆滿，“總統府”日前發函給政黨推薦人選，民眾黨表態婉拒推薦，國民黨雖一度主張“廢人不廢院”，但後來又改變說法，保留一定彈性空間。民眾黨主席黃國昌今天強調，“監察院”已成民進黨政府打手，沒有院長1年多時間對社會也無影響，民眾黨不只不推薦人選，也會把預算砍到0元，並會在“修憲委員會”正式進一步提案廢除“監察院”。



第6屆“監委”任期將在7月31日屆滿，“總統府”日前發函給政黨推薦人選，民眾黨已表態堅持廢“監察院”並婉拒推薦人選，國民黨4日先發出聲明，主張“廢人不廢院”，不會推薦“監委”人選，之後又再度發聲指“總統府”若有誠意，可再度來函，依政黨比例，明示可推薦多少人，亦即保留一定的彈性空間。



中時新聞網報導，對此，民眾黨主席黃國昌今天下午到花蓮出席黨員座談會，面對媒體詢問國民黨的主張，他說，廢除“監察院”是民眾黨既定的政策方向，“監察院”在過去幾年的表現，可以說是讓絕大多數的人失望透頂。



他說，“監察院”1年花費10幾億，不僅是在養肥貓，更成為民進黨的打手，“搞了半天根本是酬庸”，且這1年多來沒有“監察院長”，社會也沒什麼感覺，印證這個機構根本沒有存在的必要。



黃國昌強調，對於“總統府”秘書的來函希望推薦“監委”人選，民眾黨很早就清楚的表態立場，不僅不會推薦任何的人選，甚至接下來的預算也會砍到0元，一個已不符合社會期待、浪費納稅人的稅金，甚至成為執政黨打手的單位根本沒有存在的必要。



他說，接下來民眾黨會在“修憲委員會”正式進一步提案廢除“監察院”，且在交由人民復決之前，會在目前的法律框架下採取一切手段，回應人民對於廢除“監察院”的期待。