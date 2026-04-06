柳金財：建立兩岸和平框架及多層次議題合作

柳金財 中評社台北4月6日電（作者 柳金財）從國共智庫論壇取得多項共識至兩黨高層對話，此次“習鄭會”若能順利展開，無疑具有高度象徵意義與戰略價值。其核心意涵，在於以九二共識、反對“台獨”為共同基礎，嘗試重啟中斷十餘年兩岸對話機制，並為未來制度化協商鋪設基礎工程。從既往經驗檢視，兩岸互動往往呈現“由下而上”與“由上而下”交錯推進的雙軌模式：一方面透過智庫論壇、產業交流與城市合作累積互信；另一方面再由高層政治對話加以確認與制度化。



因此，“從智庫論壇到高層會晤”的路徑，本質上是一種功能主義與政治框架相互結合的治理邏輯。



首先，“習鄭會”的首要目標並非立即處理兩岸具體事務性議題，而是建立穩定兩岸“和平框架”。在兩岸關係高度不確定與螺旋敵意升高之際，任何形式的高層接觸，皆具有“風險控管”與“戰略溝通”的功能。這種戰略框架的核心，在於降低誤判、避免衝突升級，並為未來各層級交流提供制度性保障。



換言之，高層對話的意義在於產生“定錨效應”，而非討論“問題解方”。然若僅停留於政治象徵，將難以回應台灣社會的實質需求。特別是在當前台灣經濟結構由半導體與高科技產業高度主導的情況下，傳統產業、觀光服務業與中小企業面臨發展瓶頸，導致所得分配差距擴大。此種結構性問題，使得兩岸經濟與社會交流，重新被部分產業視為重要發展機遇。



因此，國民黨若欲將“和平框架”轉化為“社會支持”，關鍵在於提出具體且可感的政策主張。具體而言，可從三個層面進行制度化設計：其一，在人員往來方面，推動陸生來台與青年交流機制恢復。高等教育國際化本即為台灣私立大學的重要生存條件之一，若能恢復陸生來台，不僅有助於校務發展，也能促進兩岸青年世代的互動與理解，形成長期穩定的社會基礎，培育中華民族共同體意識及發揚中華文化。



其二，在觀光與服務業方面，逐步恢復陸客來台與團體旅遊機制。觀光產業具有高度外溢效果，涵蓋交通、餐飲、旅宿及地方創生等多元領域，對中南部與觀光型縣市尤為重要，目前台灣旅遊普遍面臨觀光客群不足問題。若能透過兩岸政策協商恢復旅遊往來，將有助於平衡區域發展差距。事實上地方選舉事務與兩岸事務息息相關，舉凡兩岸地方治理及智慧學習型城市相互借鏡、農產品銷售及觀光旅遊發展等等。其三，在經貿制度方面，延續並優化ECFA相關安排，包括特定產品關稅減免與產業合作機制。特別是農漁產品與傳統製造業，對大陸市場依賴度仍高，若能恢復既有優惠措施，將直接提升相關產業競爭力。

