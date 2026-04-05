伊朗披露美軍營救行動細節　稱美軍徹底失敗

中評社北京4月5日電／伊朗媒體5日報導稱，美軍在伊朗境內為營救被擊落戰鬥機飛行員展開的行動“徹底失敗”，多架美軍飛機被擊落，多名美軍士兵身亡。



新華社報導，伊朗塔斯尼姆通訊社5日援引伊朗武裝部隊哈塔姆安比亞中央總部發言人的話說，經現場專家進一步調查顯示，美軍行動中共有兩架“黑鷹”直升機和兩架C-130運輸機被擊落。



該發言人說，美軍試圖在位於伊斯法罕省南部的一處廢棄機場“開展所謂營救行動”，但因伊朗武裝力量及時介入，該行動以“徹底失敗”告終。



伊朗法爾斯通訊社5日援引消息人士的話報導稱，在美軍營救戰鬥機飛行員的行動中，有多名美軍士兵身亡。消息人士還說，“敵人”試圖摧毀被擊落飛機的殘骸，甚至摧毀身亡美軍士兵的屍體。



法爾斯通訊社報導稱，在伊斯法罕省、科吉盧耶－博耶艾哈邁德省進行的美軍飛行員搜尋行動中，數架美軍的無人機和直升機被摧毀。報導稱，當地居民和消息人士證實，凌晨時分曾聽到無人機和直升機飛過的聲音，以及多次爆炸聲。



美國空軍一架F-15E型“打擊鷹”雙座戰鬥機3日在伊朗上空被擊落，機上兩名人員彈射逃生。美國總統特朗普4日說，美軍通過營救行動已救出兩名機組人員。他還聲稱，營救行動中沒有美國人傷亡。