沈伯洋選台北　議員參選人：沒有糟蹋衹有糟糕

中評社台北4月5日電／民進黨2026台北市長人選難產，傳出4月7日將召開選對會討論，“立委”沈伯洋可望被提名參選台北市長，但網紅“雞排妹”鄭家純認為，在基本盤藍大於綠的台北市，不值得民進黨派出優秀人才被糟蹋。對此，國民黨前發言人、台北市議員參選人李明璇表示，台北選出過陳水扁、柯文哲當市長，是個很多元的城市，所以沒有糟不糟蹋，衹有糟不糟糕，沈伯洋絕對是台北市長蔣萬安的最大對手。



對於沈伯洋可能參選台北市長，鄭家純認為，以目前的緊張局勢，在基本盤藍大於綠的台北市，不值得民進黨派出優秀人才被糟蹋。她直言，確實得去犧牲某個人的政治生命，用來當那位必輸人選，但不是每位政治人物都能像陳水扁、蔡英文一樣，輸了雙北市長選舉，卻成為日後政治發展的養分。



中時新聞網報導，針對鄭家純的說法，李明璇今日在臉書發文表示，自己好奇，為什麼優秀人才來台北會被糟蹋？這侮辱的到底是民進黨支持者，還是廣大的台北市民？她指出，台北市也選出過陳水扁、柯文哲當市長，台北就是個很多元的城市，所以沒有糟不糟蹋，衹有糟不糟糕，“我是覺得綠營支持者要有信心啦”。



李明璇直言，沈伯洋可是認知作戰專家、“抗中保台”的先鋒，“他手持一本小橘書，就能抵抗‘老共′的千軍萬馬”，自己相信，沈來選台北市長，一定是手到擒來，易如反掌，在野陣營無不瑟瑟發抖、士氣潰敗。她並開玩笑稱，雖然會很對不起蔣萬安，但自己還是要憑良心說，沈伯洋絕對就是蔣的最大對手。