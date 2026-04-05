沈伯洋選台北　藍議員：藍開心，綠小雞最怕

中評社台北4月5日電／年底九合一選戰，民進黨傳出可能由“立委”沈伯洋參選台北市長，引發正反不同意見。國民黨台北市議員李明賢表示，國民黨很開心，絕對會有外溢連動效應；而民進黨的小雞最怕，沈伯洋看起來是大補丸，但吃下去可能會筋脈逆轉、走火入魔，那就麻煩了！



中時新聞網報導，對於民進黨可能提名沈伯洋參選台北市長一事，財經網紅胡采蘋持反對態度，她認為沈伯洋自始至終都沒有真正成為一個政治人物，沒有公關語言、沒有選舉團隊，一說話就是戰鬥語言，甚至連講廢話都做不到。且沈伯洋在大罷免中傷痕累累，仇恨值極其高，大罷免的結果就是沈伯洋的實證參考值。



不過，台灣基進吳欣岱則表示贊同，認為沈伯洋的參選，最大的意義在於有機會把“抗中”從口號轉變成具體的制度設計與治理能力。



國民黨台北市議員李明賢3日接受《POP大國民》訪問時表示，任何要選議員的人，都會借母雞的光芒，初選過程沒有人掛沈伯洋，卻有一堆人掛王世堅，顯然王世堅的吸引力比較沈伯洋高。



李明賢指出，如果提名沈伯洋，民進黨的小雞最怕，反對聲音應該是來自民進黨內部，國民黨很開心，絕對會有外溢連動效應。目前民進黨提名人選沒有一位聲量高的火車頭，提名沈伯洋會變成倒退的火車頭。



李明賢直言，沈伯洋看起來是大補丸，但吃下去可能會筋脈逆轉、走火入魔，那就麻煩了。問題是沈伯洋如果是補藥早就吃了，到現在這帖藥遲遲不吞，代表他的副作用太大了。