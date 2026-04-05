受中東局勢影響　韓國垃圾袋變身“緊俏商品”

中評社北京4月5日電／在中東局勢持續緊張背景下，由於擔憂製造塑料產品的關鍵原料供應不足，一些韓國民眾大量購買垃圾袋，多地出現“垃圾袋荒”。不少商家抓住商機，將垃圾袋作為贈品與方便面、零食等一起出售，銷量激增。



央視新聞報導，韓國實行垃圾處理計量收費，民眾需購買專用垃圾袋。受中東局勢影響，韓國國內關於原油供應可能中斷的擔憂加劇，而垃圾袋的主要原料聚乙烯是石油化工產品。民眾擔憂垃圾袋供應不足，開始大量採購，多地超市限購甚至斷貨。



韓國媒體5日報導，隨著垃圾袋變身“緊俏商品”，一些商家開始將垃圾袋作為贈品促銷。韓國民眾在社交媒體分享的照片顯示，超市里有五連包方便面上附贈垃圾袋，還有薯片外包裝上貼著垃圾袋。網友感嘆，這種另類促銷手段是頭一次見到。



在垃圾袋緊缺背景下，韓國還出現“垃圾袋盜賊”。據當地媒體報導，一名女子被拍到在首爾一處居民區的垃圾處理場偷垃圾袋。監控視頻顯示，這名女子將別人丟棄的裝滿垃圾的袋子打開，把垃圾倒出，帶走了空垃圾袋。相關管理人員表示，沒有就此事報警，但如果再遇到類似事件將採取法律行動。



韓國政府表示，國內垃圾袋目前庫存量充足，呼籲民眾不必恐慌囤貨。當前，韓國228個地方政府的垃圾袋庫存平均可維持逾3個月，其中123個地方政府儲備量可供應半年以上。此外，回收企業所持再生原料可生產約18.3億個垃圾袋，數量超過去年全國累計售出的17.8億個。這意味著，即使原料供應完全中斷，生產仍可維持逾一年。

