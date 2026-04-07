快評：鄭麗文啟程訪大陸三省市　重點在北京

鄭麗文率團今日起至12日訪問大陸江蘇、上海、北京三省市。(資料相) 中評社快評／中國國民黨主席鄭麗文率團今日起至12日訪問大陸江蘇、上海、北京三省市，每一站都有重要行程，重頭戲在北京，國共兩黨最高層相隔十年後將再度對話，各方矚目。



​ 鄭麗文此訪以和平為主要訴求，希望為兩岸和平穩定跨出成功第一步。在兩岸關係倒退近十年的今天，在綠營不斷抹紅、抹黑，又有年底選舉壓力的情況下，鄭麗文走出訪問大陸這一步，需要勇氣和擔當，值得肯定。



鄭麗文啟程之前，國民黨6日在臉書發文強調，和平早已滲透進我們的呼吸，這不只是兩個字，而是靈魂深處不容被奪走的唯一堅持，但和平的取得，代價卻往往難以想像，所以是“拼了命”也要守護住的唯一共識，“這一次，為了守護我們共同的家園，讓我們，為了和平站出來”。



世局動盪，兵凶戰危，兩岸都需要珍惜和平，需要為和平站出來。只要堅持九二共識，反對“台獨”，兩岸就可憑自身智慧和努力，共同走出和平康莊大道，而不是終需一戰。



鄭麗文今次訪問路線的次序是江蘇、上海、北京。江蘇南京有和孫中山先生相關的重要紀念場所；上海是經濟中心，也是兩岸經貿合作的重鎮；北京則是國家的政治中心，兩岸關係如何定調，最高層將釋放什麼信號，看北京這一站。



鄭麗文為謀求兩岸和平、增進民生福祉而來。鄭麗文此訪回應了兩岸主流民意，對沖了兩岸緊張局勢，無疑是推動兩岸關係重回和平發展正軌的重要一步。