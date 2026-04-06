澳門青年陝西行：種下友誼之樹　尋文化根脈

澳門青年郭芷晴與梁彩雯（中評社 曹晶攝） 中評社延安4月6日電（實習記者 曹晶）4月5日，丙午年清明公祭軒轅黃帝典禮在陝西省黃陵縣舉行。一群來自澳門的青年通過“港澳青年看祖國”活動也來到此地，在實地參訪中觸摸歷史與人文脈絡，在莊嚴的祭禮中感受中原文化與血脈相連，更在與內地青年的交流互動中，探尋共同的未來。



對於多數澳門青年而言，親臨黃帝陵參與國家公祭，是一次前所未有的體驗。首次到訪陝西的郭芷晴表示，當她走過西安、站在黃帝陵前，過往課本中種種歷史敘述頓時變得鮮活可感。“就好像以前學過的東西從課本裡面走出來到面前一樣”，她感慨道，“在這裡能夠真真切切感受到文化的浸潤。”



第三次來到西安的梁彩雯，此次的感受與前兩次單純的旅遊截然不同。“之前來主要是簡單體驗了當地風土人情和飲食文化。”她說，這次祭祖活動讓她真切感受到，中華文明的根扎在每個人心裡，深深影響著每一代人，這對澳門青年來說，是一次難得又感恩的經歷。



崔靜寧與梁景倫都曾在大陸學習。他們表示，非常感謝能有這樣的機會，和港澳台同胞一起，一睹黃帝陵清明祭拜的風采，深刻感受中華民族的傳統文化，共融於炎黃子孫的血脈認同中。



崔靜寧分享道，他們此行來訪陝西是“港澳青年看祖國”的主題交流活動之一，“很感謝這個活動，給了我們港澳青年非常多的機會來到祖國各地，去看不同地方的風俗民情，也見證祖國的日新月異。”



這些來自澳門的青年此次陝西之行不僅限於黃陵祭祖，更是一次深度的文化尋訪與國情體驗。他們已經走過西安、延安等好幾個城市。



首次到訪大陸的徐柱威坦言，這次陝西之旅完全顛覆了他的想象。“我本以為這裡只是革命聖地，但親眼所見才發現基建宏大，人們也特別熱心。”他說。