跨越海峽的文化尋根：翰墨同源　血脈同根

中國國民黨前副主席、前代理主席林政則（中評社 曹晶攝） 中評社延安4月6日電（實習記者 曹晶）4月5日，丙午年清明公祭軒轅黃帝典禮舉行，台灣中國書法學會副秘書長洪佩菁參於其中。她表示，這裡是于右任先生的故鄉三原所在地，中國書法學會一直以來與西安這邊都有交流與緣分。學會從去年開始，就陸續組織人員前來參加這一年一度的盛典。



于右任出生於陝西省三原縣，是中國近現代著名政治家、教育家和書法家，其書法藝術在兩岸均享有盛譽。



“葬我於高山之上兮，望我故鄉；故鄉不可見兮，永不能忘。葬我於高山之上兮，望我大陸；大陸不可見兮，衹有痛哭。天蒼蒼，野茫茫，山之上，國有殤。”4月4日，在“文脈永續與復興之路”——黃陵尋根活動主題座談會上，中國國民黨前副主席、前代理主席林政則致辭時，深情朗誦了于右任先生在台北寫下的《望故鄉》詩句。



林政則提到，出生於陝西的于右任先生為國家建設作出了卓越貢獻，其一生的成就與身為兩岸中華兒女的家國情懷，正是血濃於水的印證。“我們常常說‘水有源，木有根’，兩岸同根、同祖、同源。”林政則說。



洪佩菁表示，此次陝西之行，她親眼見到了《曹全碑》和漢中石門頌摩崖石刻，感到十分震撼，只是時間太短，希望以後還有機會再來。她說，還想去許多地方，而且和當地的同胞相處，也有一家人的親切感。



談及祭典，她說：“坦白說，在台灣並沒有規模如此盛大、儀式如此莊重的祭祖活動，所以我感受很深。大家都如此重視‘慎終追遠’的典禮，能參加這樣的活動，我深感榮幸，也非常期待接下來的流程。”