清明公祭黃帝　王春源：兩岸應團結推進統一

台灣科技產業協會常務副理事長王春源教授接受中評社記者採訪。（中評社 曹晶攝） 中評社延安4月6日電（實習記者 曹晶）4月5日，丙午年清明公祭軒轅黃帝典禮在陝西省黃陵縣橋山祭祀廣場舉行，台灣科技產業協會常務副理事長王春源受邀參加。他在接受中評社記者採訪時，從儒學的視角出發，就中華民族的未來提出要團結兩岸，推進兩岸統一；二是青年要沉心學習，傳承中華優秀傳統文化。



軒轅殿內，王春源在矗立其中的香港、澳門回歸紀念碑前留影，他感慨，中華民族必須緊密團結，台灣應早日回到祖國懷抱，讓兩岸同胞攜手共建一個受世界尊敬的國家，承擔起引導世界正向發展的責任。



在他看來，當今世界唯有中國具備引領實現“天下大同”理想的能力。一個強大、團結、充滿正能量的中國，方能助力全球82億人口追尋幸福。“不僅要關懷14億同胞，也心系整個世界的人類。這是炎黃子孫的胸懷。”王春源表示。當前全球出現分離與仇恨的苗頭，多地並不太平，中國的力量至關重要，國際社會也期待中國發揮作用。



“我們更需努力發展、團結一致。台灣同胞至關重要，要積極爭取，也讓台灣同胞知曉，祖國始終敞開懷抱，等待團圓。”他特別提及，中國國民黨鄭麗文主席將於4月7日拜會習近平主席，期望能達成良好共識。他指出，國共曾有三次成功合作，蔣中正先生生前亦念念不忘國家統一與中國強大，兩者並不矛盾。無論是毛澤東主席還是蔣中正先生，都主張一個統一而非分裂的中國。



“我們終將老去，需要青年接棒。青年務必沉心靜氣，踏實學習，傳承上一代的優良思想、行動實踐與開闊胸襟，以天下為己任。”王春源強調了中華優秀傳統文化傳承中系統性教育的重要性。他提出應通過家庭教育、學校教育和社會教育，共同傳播黃帝文化等優秀傳統文化。



“人需要教化，代代相傳。若不教導下一代，他們將無從知曉我們五千多年中華文明的博大精。”典籍浩如煙海，先賢智慧深邃，王春源如數家珍。他表示，這些精華都蘊含在祭祀儀典與文化傳承之中。