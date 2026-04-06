清明公祭軒轅黃帝典禮：慎終追遠　凝心鑄魂

黃帝陵石刻（中評社 曹晶攝） 中評社延安4月6日電（實習記者 曹晶）春風送暖，歲次丙午，時值清明。4月5日上午9時50分，丙午年清明公祭軒轅黃帝典禮在陝西省黃陵縣橋山祭祀廣場莊嚴舉行。一時間，莊嚴肅穆的樂聲回蕩於黃帝陵前，來自兩岸及各行各業的華夏兒女緩步沿階而上，共祭人文初祖。此行既為尋根問祖，亦為感受千年文脈的深沉召喚。



今年公祭典禮由陝西省人民政府、國務院台灣事務辦公室、國務院僑務辦公室、中華全國歸國華僑聯合會共同主辦，以“鑄牢中華民族共同體意識·奮進中國式現代化新征程”為主題，延續了擊鼓鳴鐘、唱《黃帝頌》、敬獻花籃、恭讀祭文、樂舞告祭、龍飛中華、瞻仰軒轅殿、拜謁黃帝陵、種植橋山柏九項儀程。



橋山凝翠，沮水涵靈。黃帝陵前，水光瀲灩、微風拂柳。沮水兩岸，象徵黃帝威儀的旗幟因風飄揚，群山環抱下，春色層叠。清明意在祭祖，而黃帝則是華夏所有兒女的共同祖先，是中華民族的共有家園。來自各行各業、五湖四海的華夏兒女肅然站立，但難掩心情激動，列隊等待典禮的開始。



典禮正式開始，嘉賓們沿階步入軒轅殿，共同見證這一莊嚴時刻。



橋山巍峨，沮水流長。鐘鼓和鳴，式薦馨香。34通鼓聲象徵著全國34個省、自治區、直轄市、港澳台以及海內外中華兒女崇敬初祖的共同心聲，9響鐘鳴代表了中華民族傳統禮儀的最高禮數。



樂舞告祭後，典禮進入第六項“龍飛中華”，將現場氣氛推向高潮。一條象徵全國各族人民團結一心的“金色飛龍”自祭台中心盤旋騰空。巨龍仿佛在逡巡疆土，又似在深情凝望——既注視著四海歸來的華夏兒女，也欣賞著蒸蒸日上的復興中國。



據悉，自上世紀八九十年代全球華人興起有規模的“重返黃帝陵”尋根祭祖活動以來，前來黃陵拜謁的港澳台同胞和海外華僑華人已逾百萬人次。此次清明公祭軒轅黃帝典禮，亦有大量港澳台同胞參與。他們紛紛表示，能參與其中倍感榮幸與激動，這既是對尋根問祖這一共同記憶的強化，也是對黃帝文化等深厚悠遠的中華傳統文化的深切感念。