俄稱打擊烏軍用機場　烏稱擊落大量無人機

中評社北京4月6日電／俄羅斯國防部5日通報稱，過去一天，俄軍對148個區域的烏克蘭武裝部隊使用的軍用機場、能源和燃料基礎設施、固定翼無人機組裝車間及烏克蘭武裝部隊和外國雇傭兵的臨時部署地點實施了打擊。俄防空部隊擊落5枚制導航空炸彈及293架固定翼無人機。



烏克蘭武裝部隊總參謀部5日通報稱，烏軍對俄軍2處人員和裝備集結區以及1處指揮所發動打擊，擊落2000餘架無人機。烏武裝部隊總司令瑟爾斯基當天稱，自今年1月底以來，烏軍在亞歷山德里夫斯克方向的進攻行動取得進展。



來源：央視新聞客戶端