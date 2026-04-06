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伊朗發動“真實承諾－4”行動第97波攻勢
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2026-04-06 08:45:25
中評社北京4月6日電／新華社報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊5日發表聲明說，伊朗發動“真實承諾－4”行動第97波攻勢，摧毀美國和以色列在波斯灣及周邊國家的多個重要目標。
聲明說，革命衛隊使用多枚彈道導彈和多架精確制導無人機，摧毀位於科威特穆罕默德·艾哈邁德海軍基地附近一處隱蔽的美軍聚集地。此外，一艘以色列船只在阿聯酋傑貝阿里港航道中被一枚“卡迪爾”海基巡航導彈擊中，該船仍在燃燒。
聲明提到，伊朗4日對美軍在阿聯酋聚集地的打擊造成25人傷亡。
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