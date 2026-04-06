伊朗軍方過去兩天擊落美軍12架戰機

中評社北京4月6日電／央視新聞客戶端消息，當地時間4月5日，記者獲悉，據伊朗方面消息，伊朗軍方自4月3日以來擊落12架美國各式戰機。



據瞭解，在美國空軍一架F-15E型“打擊鷹”雙座戰鬥機3日在伊朗上空被擊落之後，伊朗軍方又先後擊落美軍2架C-130運輸機、1架A-10“疣豬”攻擊機、4架“黑鷹”直升機、2架“小鳥”直升機和2架MQ-9“死神”無人機。