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伊朗軍方過去兩天擊落美軍12架戰機
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2026-04-06 08:51:51
中評社北京4月6日電／央視新聞客戶端消息，當地時間4月5日，記者獲悉，據伊朗方面消息，伊朗軍方自4月3日以來擊落12架美國各式戰機。
據瞭解，在美國空軍一架F-15E型“打擊鷹”雙座戰鬥機3日在伊朗上空被擊落之後，伊朗軍方又先後擊落美軍2架C-130運輸機、1架A-10“疣豬”攻擊機、4架“黑鷹”直升機、2架“小鳥”直升機和2架MQ-9“死神”無人機。
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