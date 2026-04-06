】 【打 印】 
伊朗革命衛隊：正備戰“波斯灣新秩序”
http://www.CRNTT.com   2026-04-06 08:51:07
　　中評社北京4月6日電／新華社報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊5日在社交媒體發文說，就此前伊方宣布的“波斯灣新秩序”計劃，革命衛隊海軍正在完成作戰準備工作。

　　伊朗伊斯蘭革命衛隊還說，革命衛隊海軍司令部宣布霍爾木茲海峽永遠不會回到過去的狀態，“對美國和以色列尤其如此”。

掃描二維碼訪問中評網移動版 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：