星島：5萬億美元勒索　狂人摧毀美阿同盟

特朗普（資料圖片） 中評社香港4月6日電／美國、以色列聯手攻擊伊朗，美國盟友、中東阿拉伯國家飽受池魚之殃，還要面對美國總統特朗普苛索巨額金錢，以填補戰爭開支。星島日報今天社論指出，阿拉伯國家向美國付出高昂保護費，不但安全沒有保障，還惹來戰火燒身，今次戰爭後，阿拉伯國家極有可能減少對美軍事和經濟依賴，加強與其他國家結盟，中國角色最受關注。



美國強攻伊朗，伊朗為報復入侵，攻擊美軍駐中東基地和美企在中東設施，殃及中東阿拉伯盟友，美國未因弄出爛攤子致歉，反加力剝削阿拉伯盟友，行徑令人側目。



其一，特朗普要阿拉伯國家繳付巨額戰爭費用。英國《BBC》上月底報導，特朗普正開出帳單，波斯灣阿拉伯國家若想美伊停戰，需付2.5萬億美元，若想美國繼續打，就要給5萬億，白宮發言人上周證實，特朗普確想阿拉伯國家分擔戰爭費用。



伊朗用無人機、導彈報復美國在中東設施，令多個阿拉伯國家受襲，伊朗封鎖霍爾木茲海峽，又令中東多國石油難以出口。 美國攻伊一個多月，開支估計約數百億美元，特朗普亦只要求國會增撥2000億美元應付戰爭，但他卻獅子開大口要求阿拉伯國家付鈔2.5萬億，甚或5萬億。



其二，美國還嘲弄中東重要盟友沙特阿拉伯。他近日出席沙特在美舉辦的投資會議，笑說沙特王儲穆罕默德因他極強硬態度，要討好他、拍他馬屁，還囑穆罕默德必須對他客氣點。對特朗普如此羞辱，穆罕默德宣布將不再購買美國武器。



社論指出，美伊戰爭令中東阿拉伯國家損失慘重。阿拉伯國家以高價購買美國高端武器，又容許美軍設立基地，然而高昂保護費不但買不到安全，反惹來伊朗戰火。且美國昂貴的防空系統，無法應對伊朗無人機、導彈密集式攻擊，令美軍基地以至阿拉伯國家重要設施受襲，且霍爾木茲海峽被封，美軍卻無力打通。



除了安全無保證，經濟損失重，聯合國研究報告顯示，中東地區經濟損失可能高達近2000億美元。



社論說，今次戰爭給中東阿拉伯國家最大教訓是，美國將以色列利益，凌駕阿拉伯國家之上，甚至只重視保護以色列，漠視阿拉伯國家安全，中東盟友在特朗普眼中只是可任意宰割的肥羊，借伊朗導彈威脅，乘機大力敲榨。



可以預見，阿拉伯國家在美伊戰後，將會調整與美國關係，減少購買美國武器、降低依靠美軍保護，並引入多元化保護力量，其中中國角色尤惹關注。