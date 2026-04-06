沈伯洋戰北市會有票嗎？沈富雄一句講透

沈伯洋 （中評社） 中評社台北4月6日電／2026年台北市長選戰，民進黨傳出徵召“立委”沈伯洋參選，支持者質疑沈伯洋仇恨值太高。前“立委”沈富雄認為，“沈伯洋是黑熊部隊，他的調調，也許愈往南部愈有票”。至於為什麼藍軍聽到可能是沈伯洋，那麼興奮，不用想也知道。



《中時新聞網》報導，沈富雄5日在政論節目《TVBS戰情室》中表示，年輕人裡頭有兩種人，一種是屬於青鳥、戰狼，講話就是好笑，但是你仔細聽其實也沒那麼好笑，就會裝神弄鬼，這一類人在民進黨越是基層越吃香。但是這些人在台北市，其實相對比較沒有票。



沈富雄接著表示，他一度也想選台北市長，是民進黨不栽培他，民進黨如果挺他的話，除了陳水扁、謝長廷他們兩個以外，他在台北跟其他民進黨的精英比較，其實是不差的。但是除了陳水扁、謝長廷他們兩個以外，台北市一直都找不到一個可以得票像樣、讓人有尊敬感的這種候選人。



沈富雄認為，沈伯洋是黑熊部隊，他的調調，也許愈往南部愈有票，那他在台北市能否選得像樣？民進黨黨中央賴清德講的算，賴清德現在的兩岸政策做法，賴清德是屬於哪一種？賴清德表面上當然不是黑熊，也不是青鳥，但是很喜歡那些人，所以才說“行政院副院長”鄭麗君不選的話，就請沈伯洋來選。