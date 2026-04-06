清明假期　風沙雨雪為何成全國天氣“主角”

4月5日，遊客在江蘇蘇州虎丘濕地公園游玩。（新華社圖片） 中評社香港4月6日電／中央氣象台預報，5日至6日，北方地區的沙塵天氣減弱並趨於結束，大風和雨雪天氣仍然繼續；江南、華南等地迎來新一輪強對流天氣，部分地區伴有短時強降水和雷暴大風；青藏高原地區有雨雪天氣。大風、沙塵和雨雪天氣為何成為近期全國天氣的“主角”？



南方強對流天氣為何接二連三



從5日開始，南方多地再次迎來強對流天氣。



中央氣象台預報，5日至6日，江南中南部、華南北部和東部及重慶、貴州等地有中到大雨，局地有暴雨或大暴雨，部分地區伴有短時強降水、雷暴大風等強對流天氣。



新華社報導，中央氣象台首席預報員張芳華介紹，本次強對流天氣以短時強降水為主，局地有雷暴大風和冰雹，與3月29日至31日和4月2日至3日的強對流天氣相比，影響範圍和強度相對較小。



近期南方強對流天氣為何接二連三出現？張芳華說，春季我國強對流天氣多發，主要源於冷暖空氣劇烈交匯與熱力條件快速改善。進入春季後，北半球太陽輻射增強，來自熱帶洋面的暖濕氣流逐步向北發展，而來自北方的冷空氣活動依舊活躍，兩者在我國中東部地區頻繁交匯，為強對流和強降水天氣提供基本的水汽與動力抬升條件。同時，近地面升溫快、低層水汽充足，易造成大氣層結不穩定，有利於對流系統觸發和發展。



“因此，春季我國中東部地區逐步進入強對流天氣多發時段，短時強降水、雷暴大風和冰雹等強對流天氣頻發，尤其在江南、華南和西南地區東部等地更為顯著。”張芳華說。



2025年3月至4月初，我國也出現了3次強對流天氣過程，2024年更是出現了5次強對流天氣過程，首場強對流天氣過程來得更早，出現在2月19日至21日。



北方為何多風沙雨雪天氣



中央氣象台首席預報員陳雙介紹，受低渦東移和蒙古氣旋影響，近期新疆南部、內蒙古中西部、山西北部、河北西北部、北京西部等地出現揚沙或浮塵，內蒙古中部局地出現沙塵暴。此次沙塵過程預計在5日夜間減弱並趨於結束。



中央氣象台預計，5日至6日，內蒙古大部、華北、東北地區、黃淮等地有大風天氣；內蒙古東部、吉林、黑龍江等地有小到中雪（雨）或雨夾雪，內蒙古東北部、黑龍江西部和東部、吉林東部等地局地有大到暴雪；青藏高原多地有雨雪天氣。