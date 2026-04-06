美飛官躲岩縫發短訊　特朗普：一度懷疑陷阱

美國總統特朗普（中評社資料照） 中評社台北4月6日電／美國出動數十架飛機、200名特種部隊，深入伊朗西南部，在4日夜間救出3日被伊朗擊落的F-15E戰鬥機上1名武器系統官，過程驚險。美國總統特朗普在任務成功後向美媒Axios透露，美方起初一度擔心，該飛官傳出的訊息，可能是伊朗設下的陷阱，意圖引誘美軍部隊上鉤。



這名飛官3日在戰機被擊中後彈射受了傷，他在山區生存超過24小時，最終於4日夜間由美軍特種部隊執行的救援行動成功救出。特朗普表示，約有200名特種作戰部隊士兵參與這次行動。特朗普表示，伊朗軍方是用肩射式飛彈擊落這架F-15E戰鬥機，他說：“他們只是運氣好而已。”



據《中時新聞網》報導，特朗普在確認救援成功後數小時接受Axios訪問時稱：“數以千計野蠻人在追捕他”，他用這個帶有強烈貶義的詞形容伊朗軍方。而且“連當地人也在找他。伊朗政府提供獎金，鼓勵人們抓到他就能領賞”。



特朗普透露，這名飛官躲在山中一個岩縫里，美軍最終透過科技發現他的蹤跡。但在收到一段無線電訊息後，美國官員一度懷疑他可能已被伊朗俘虜，擔心伊朗正“發送假訊號”，企圖誘使美軍進入陷阱。



特朗普表示，這名武器系統官從戰機彈射逃生後，透過無線電發出一句簡短且不尋常的訊息：“權能屬於神（Power be to God）。”一名美國國防官員證實特朗普的說法，但表示實際用語是“神是良善的（God is good）。”美國國防部長赫格塞斯5日也在社群平台X發文使用God is good這句話。特朗普表示：“他在無線電里說的話，聽起來像穆斯林會說的話。”特朗普解釋，認識這名軍官的人證實，他是有宗教信仰的人，因此說出這樣的話很合理。上述國防官員也證實這點：“一開始並不是完全清楚，但我們持續追蹤並最終確認他還活著、沒被俘。而認識他的人也說，他確實是一個虔誠的人。”