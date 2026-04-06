油價急升　美3月通脹料飆至3.4%

中評社香港4月6日電／美國本周五將公布最新通脹數據，預料3月份消費物價指數（CPI）按月將大升1%，為自從2022年以來最大按月升幅；按年計算，通脹率將高達3.4%，較2月份的2.4%明顯增加，反映伊朗戰爭推升汽油價格，美國整體通脹將大幅增長。



核心CPI按月料擴至0.3%



大公報報導，與此同時，預料美國勞工統計局亦會公布，扣除能源和食品後的核心CPI錄得0.3%的按月升幅，按年升幅達到2.7%，高於2月份的2.5%。而在周四，聯儲局則會發布3月18日會議上的紀錄摘要，屆時便可清楚看到該局在伊朗戰爭爆發後，如何評估未來利率的動向。在同一日，聯儲局的通脹指標：個人消費開支物價指數亦將公布，市場預期按月升0.4%，按年升2.8%，反映2月份即使伊朗戰爭爆發前，美國通脹的壓力並未有明顯降溫。



美國通脹升溫主要由於霍爾木茲海峽關閉後，石油供應嚴重受阻，令油價大幅飆升，為了紓緩供應緊張的問題，石油輸出國及其盟友在周日舉行會議討論解決方法，與會代表表示，油組與盟友原則上同意在5月份每日增產20.6萬桶，作為解決目前供應受阻的象徵式措施。



不過，由於伊朗戰爭導致波斯灣石油供應受阻，主要產油國包括沙特阿拉伯、阿聯酋、伊拉克和科威特等的石油供應被迫減少或停止，所以“油組＋”增產的措施可能只屬於理論上的層面。