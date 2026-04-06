農業無人機全球規模料248億　年增35%

中評社香港4月6日電／農業作為第一產業，一直是維持社會經濟活動的基礎。不過，據行業顧問弗若斯特沙利文分析，包括中國在內的工農業大國普遍出現人口老齡化、少人化的趨勢，而農業機器人憑藉其自動化、智能化特性，有望成為填補勞動力缺口的重要力量。以農業無人飛機市場為例，2024年全球市場規模達55億元（人民幣，下同），料2029年將增至248億元，復合年增長率達35.2%，佔農業機器人市場總量約三分之一。



據大公報報導，報告指，在目前農業機器人的主要產品類型中，農業無人飛機的商業化較成熟，應用場景較多，由噴灑農藥逐漸拓展出播種、撒肥、巡田等功能，可實施感知農作物長勢、病蟲草害發生、土壤養分分布等情況，有助提高單位面積產量與資源利用效率。



至於全球農業機器人市場，規模將由2024年的89億元增至2029年的749億元，復合年增速53.3%。農業機器人企業紛紛推出對應的農業機器人產品，如無人插秧機、採摘機器人等，帶動市場規模快速增長。



彭斌：中國可實現農田無人化



極飛已陸續推出多代農業無人機產品，遠銷全球近70個國家和地區，以2024年營收計在全球排第二，僅次大疆。極飛科技創始人彭斌稱，2019年公司無人機產品覆蓋了新疆3700萬畝棉花田約一半，直言這樣的成就在幾年前完全無法想像。彭斌相信，完全的農田無人化“最可能發生在中國”，因為發達國家過去已構建起農業機械化體系，短期難以徹底轉變，擺在中國面前的正是一次“換道超車”的機會。