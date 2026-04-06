香港銀行學會︰AI將成從業者必懂技能

在人工智能年代，梁嘉麗寄語銀行從業員必須主動擁抱持續學習，裝備最新AI相關技能。\HKIB圖片 中評社香港4月6日電／人工智能正逐步改變銀行業的運作方式，銀行從業員也要與時並進。香港銀行學會（HKIB）行政總裁梁嘉麗表示，作為本地唯一可頒授相當於碩士水平銀行專業資格的專業培訓機構，香港銀行學會一直積極回應銀行業數碼轉型下的新技能需求，包括人工智能（AI）及金融科技等領域，培育具前瞻視野的銀行人才。



據大公報報導，短期而言，AI將取代部分重復性或高運算量的職能，不過長遠計，她說運用AI的工作也應運而生，“人機協作”變得越來越重要；透過AI處理大量日常及技術性任務，可以讓員工專注於更具創意、溝通及跨文化協作等更高價值的工作。



為迎接這個新時代，梁嘉麗寄語銀行從業員必須主動擁抱持續學習，裝備最新AI相關技能，與科技並肩共事。展望未來，“AI素養”將成為銀行新世代人才“兩文四語”中的“第四語言”──懂得理解AI的基本邏輯及應用場景，讓前線員工到高層決策者都能靈活運用科技，推動行業持續創新與轉型。



為配合業界發展步伐，香港銀行學會將持續優化課程，推出多項涵蓋人工智能、金融科技及風險管理的專業認證課程，包括“銀行專業會士”（Certified Banker）及“銀行專業資歷架構─金融科技”（ECF－Fintech）。



她補充說，銀行學會全力支持香港金融管理局推動的“ASCEND”行動計劃，透過加強業界協作與專業培訓，協助銀行建立具專業水平及競爭力的人才庫。



辦AI培訓課程 反應熱烈



於2025第四季，由香港銀行公會主辦、金管局協辦，並由學會負責統籌的AI培訓課程成功舉行，吸引逾3000名銀行從業員參與，反映業界對AI應用的濃厚興趣。



2026年，學會推出ASCEND持續專業發展（CPD）系列，涵蓋合規監管和ESG等主題課程。



同時，學會亦將引入ASCEND專業證書，相關課程將橫跨三大核心範疇，當中以AI為未來銀行業關鍵技能需求之一，有助進一步提升業界在AI及金融科技應用方面的能力。