香港政府場地擬開綠燈　展示新晉藝術家作品

2026年巴塞爾藝術展早前舉行，不少市民和遊客到場參觀。資料圖片 中評社香港4月6日電／香港特區政府近年積極發展香港成為中外文化藝術交流中心，為期5天的2026年巴塞爾藝術展（Art Basel）香港展會上月29日圓滿閉幕，其間冠蓋雲集，展會吸引了全球藝術收藏家、藝術家聚首一堂，到場訪客增至約91，500人次，對旅遊、文藝及商業交易等均帶來可觀效益，丁財兩旺。香港特區政府文化體育及旅遊局局長羅淑佩昨日透露，香港藝術品交易量有所增長，政府並考慮開放更多政府場地展示新晉藝術家等人的作品，“譬如啟德郵輪碼頭或者機場這一類地方，第一個來到香港的印象，如果我們擺一些好的藝術品，會否令大家覺得香港更有藝術氣息呢﹖這個也是一個好的方向，我們可以思考。”



香港文匯報報導，羅淑佩昨日在接受電視節目訪問時表示，今年2月農曆新年舉行多場活動，訪港旅客數字有所上升，踏入3月香港盛事連連，“正正3月初有LIV Golf，之後有一連串藝術盛事，巴塞爾藝術展、Art Central、藝術節……其實單計3月，我們有435萬的旅客（訪港），按年上升14%。”羅淑佩特別指出，3月的外地旅客佔比有所上升，證明上述國際盛事確實吸引海外旅客慕名而來。



單計巴塞爾藝術展香港展會的91，500人次，羅淑佩按經驗估計，當中約三四成是海外旅客。



特區政府與巴塞爾藝術展簽訂5年合作協議，確定香港未來5年作為展會在亞洲區內唯一舉辦城市。羅淑佩指出，巴塞爾藝術展等大型國際展會，一直都面對各地競爭落戶，過往每年需就條件進行磋商，若未能達成共識，巴塞爾或改選其他城市舉辦，故是次簽訂5年協議十分關鍵。“還有我們是亞洲唯一展會，讓想來巴塞爾藝術展的收藏家們，每年預留這個日期，一定會來一次香港。”



展會帶動多個行業



被問到是次敲定5年合作，政府開出哪些條件？羅淑佩坦言不便透露細節，僅強調“一定有付出”，但付出是值得，今次展會吸引不少海內外收藏家、高消費旅客，“他們到來幾天，周邊也有很多活動（參與），這些對我們的經濟（幫助），當然有數得計。”她又特別提到，這類展會還帶動搭台、策展、餐飲、保安、清潔、交通物流等多個行業，當中涉及眾多收益，亦創造很多就業機會。



未來亦會考慮在港構建更大型的“文藝三月”或“文藝藝術展周”，把更多藝術活動納入其中。她又透露巴塞爾藝術展在協議中制定績效指標，包括在社區多做藝術推廣及教育，令更多人瞭解、欣賞藝術，政府亦考慮開放更多政府場地展示新晉藝術家等人的作品。



港可成藝術品交易投資“避風港”



經民聯文體旅事務委員會聯席主席陸瀚民昨日向香港文匯報表示，巴塞爾藝術展香港展會不僅帶來旅客、參展商及投資者，並促成一定規模的藝術品交易，在近期全球經濟及地緣政治不確定性上升的背景下，香港憑相對穩定的社會環境與經濟表現，有條件提升作為藝術品交易及投資的“避風港”。



他又相信，城市文化活動與藝術氛圍亦是吸引全球人才、企業與投資落戶的重要因素，相信包括巴塞爾藝術展在內的“藝術三月”及相關活動，已成為香港一張優秀的國際名片，“能夠告訴全球高端人才，香港除了賺錢之外，生活與文化方面亦非常理想。”



隨著雙方簽下5年合作協議，陸瀚民期望除資金支援外，政府都可在更多方面提供協助，包括工作簽證安排、倉儲配套，以及協助海外參展團與可能訪港外地政商代表對接交流，從而吸引更多不同國家及地區的旅客及參展商來港。



另一方面，因應協議要求巴塞爾加強藝術推廣，他建議可在學校舉辦更多工作坊，並研究把部分作品或展陳延伸至社區展示，讓藝術更貼近日常生活，提升城市文化氛圍。