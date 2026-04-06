香港理大為外來生覓居所　承租整幢物業

理工大學2010年以月租約30萬元向業主租用全幢住宅大廈，再分租予學生。（大公報） 中評社香港4月6日電／各所大學長久以來都面對學生宿位不足問題，為緩解人生路不熟的非本地生在港奔波尋找居所，大學早在十幾年前已在私人市場承租單位作學生宿舍之用。其中理工大學於2010年更創先河首次以月租約30萬元向業主租用全幢住宅大廈，再分租予修讀全日制授課式深造課程的內地及外國學生。該幢大廈位於旺角山東街，屬舊樓重建物業，剛落成便由理大承租，提供90個宿位。此後理大繼續在九龍多區包括現時的尖沙咀山林道俊福樓等租用物業作學生宿舍。



大公報報導，除理大外，去年已承租日新舍逾200個宿位供其內地及外國學生居住的香港恒生大學，日前再與宏安地產達成協議，將承租牛頭角定業街整幢物業，該物業仍在興建中，預計明年8月才落成。



恒地與中大合作提供宿位



數年前由香港公開大學改名的香港都會大學，2024年也承租新蒲崗日新舍逾100個宿位；同年再斥資約10億元買入紅磡蕪湖街城木酒店，改名為MU88來改裝作提供約430個宿位的學生宿舍。



而樓市過去幾年經歷低潮期，部分發展商因不想低價賣樓，罕有地將出售單位轉賣為租，其中大發展商恒地（00012）便與中文大學合作，將原作出售的大埔美新里迎林122個單位，轉為中大首個認可的校外學生宿舍，料提供約360個宿位。