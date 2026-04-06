深圳首條無人車夜間配送線路開通

京東物流“獨狼夜行俠”在夜間配送。香港文匯報 中評社香港4月6日電／4日深夜10點，深圳坪山網格站內，京東物流“獨狼”智能配送車完成裝車，緩緩駛出站點。貨箱里裝滿了生鮮、米麵糧油等生活快消品，沿著新獲批的兩條跨區夜間線路駛向龍崗片區。這是深圳首次向功能型無人車開放夜間路權，兩條線路里程超50公里，串聯起坪山、龍崗兩地的多個物流節點，服務於站點前置夜間補貨場景。



全天候運力激活 配送成本低



香港文匯報報導，隨著無人配送從白天走向夜間，物流運力的使用邊界正在被重新定義。車輛可24小時不間斷運營時，單均配送成本大幅降低。



過去，無人配送車只在白天運行。京東物流相關負責人介紹，同一台車早上跑末端配送，夜間跨區奔向龍崗，沿途在前置倉、秒送倉都會帶上貨，兼顧倉間接駁與末端配送。“一趟夜間線路，把補貨、調撥、前置串成一條鏈，角色切換無需額外投入，運力利用率實實在在提上來了。”



深夜道路空曠，避開了白天限行、堵車等不確定因素，運輸效率更高、時效更有保障；也因人車稀少、路況簡單，行車安全性同步提升。配送員從重復性夜間駕駛中解放出來，轉向攬收、服務等更高價值崗位。這一變化不僅提升了整體運營效率，也推動了人力向更高價值環節的轉型。



安全可靠 技術護航夜間運營



據介紹，此次深圳夜間路權開放經過企業申報、交通影響評估、專班評審三大環節，從技術指標、法規符合性到運行安全性均經過嚴格評審。兩條坪山至龍崗的跨區線路途經寶荷大道、愛南路、坪山大道等主幹道，低光照對感知系統要求極高。



京東物流無人車已完成超百萬公里的道路測試，其搭載的多傳感器融合感知系統，在低光照下依然能精準識別道路標線、紅綠燈和障礙物。運營過程中，車輛統一接入功能型無人車管理服務平台，實時回傳運行數據，實現“車在線、人在線、管理在線”的閉環保障。