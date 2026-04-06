蔣萬安施政滿意度新高　獲國際獎項雙重認證

蔣萬安 中評社台北4月6日電／台北市長蔣萬安年底爭取連任，民進黨台北市長人選卻難產，傳民進黨選對會明開會，可望徵召綠委沈伯洋出戰。根據北市府研考會今日公布的民調，蔣萬安整體施政滿意度達69.1%，較前次調查上升4.4個百分點，顯示市民對市長施政表現之整體評價呈上升趨勢。



《中時新聞網》報導，台北研考會指出，此一結果與北市近期（2026年3月24日）榮獲2026年“李光耀世界城市獎”特別獎（Special Mention）的殊榮相呼應，足見市府團隊在城市治理、永續發展與提升市民生活品質等面向的努力，已同步獲得國際專業獎項與在地民意的雙重認同 。



檢視蔣市府各項施政表現，醫療健康滿意度81.1%最高；環保、帶動城市運動風氣等面向，滿意度七成以上。教育滿意度、社會福利、文化活動，公安消防、治安，皆有超過六成市民表示滿意。交通與經濟發展滿意度近六成，較前期成長。值得注意的是，高達76.9%的市民表示“以居住在台北市為榮”，顯示多數市民對城市發展及生活環境具高度認同。



北市研考會表示，去年北市府持續於大型活動推動禁菸措施、無菸環境，另擴大產前檢查補助、布建更完善的幼托網絡。同時，藉由籌辦2025年世界壯年運動會的契機，全面優化全市運動場館設施，帶動全民運動風氣，讓台北市成為全齡健康的幸福城市。



北市研考會指出，此外，透過公私協力突破政策執行困境，推出鮮奶周報─生生喝鮮奶，讓每個孩子都能健康成長。文化活動則透過“台北建城紀念”系列活動，深化市民對土地的認同感；公館圓環的拆除、以人為本的人行空間優化，並透過大數據管理降低交通事故發生率，讓市民安全感顯著提升。



市府表示，未來市府團隊將持續秉持“永續、共融、希望、首都”的治理思維，將國際獎項的肯定轉化為持續進步的動力，打造更宜居、更有感的台北城市。



本次2025年12月市長施政及各施政項目家戶電話調查，於2025年12月19日至12月21日執行。成功訪問20歲以上台北市民1,081人，拒訪1,859人；在95%信心水準下，抽樣誤差約正負3個百分點以內。調查以台北市住宅電話為母體，透過系統加尾數2碼隨機代換進行抽樣，並以性別、年齡、戶籍地及教育程度進行樣本加權，使調查結果更符合台北市人口結構。統計數據採四捨五入進位至小數點後第1位，詳細內容以原始百分比為主。