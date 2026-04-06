台灣勞動黨聲明：支持習鄭會　共促兩岸和平

台灣勞動黨主席吳榮元（中評社資料照） 中評社台北4月6日電／針對中國國民黨主席鄭麗文應邀訪問大陸並可望與習近平總書記進行“習鄭會”，勞動黨表達積極肯定與支持。這是不畏當前台海烏雲、為兩岸重啟對話的重要之舉。勞動黨認為，此行不僅是連繫現實尋求台灣和平發展的全局大利，更是回歸歷史正義、重塑民族認同的關鍵契機。作為長期投入兩岸和平與社會公平運動的在野政黨之一，勞動黨提出下列幾點聲明意見：



一、 堅持歷史正義：遵循兩岸和解的法理正當性，回歸同胞認同



兩岸同屬一個中國的事實，不容任何政治謊言抹滅。我們強調，歷史連結與法理定位是兩岸推動和解、反對分裂的立足之基。今日兩岸的對峙，本質上是內戰遺留的歷史問題與外部霸權勢力干預的歷史悲劇。鄭主席此行以現實行動突破“台獨法西斯”對民眾塑造的敵對謊言，是維護兩岸幾代同胞珍視的民族大義。正視歷史正義與同胞之情，在法理一中的基礎上開展對話，才能徹底終結外部霸權、台獨及所有錯誤的兩岸敵對路線對台灣同胞的長期操弄與壓榨。



二、 堅守和平觀：拒絕淪為外部勢力的軍火提款機



我們主張，“和平是爭出來的，不是等來的”，台海和平是全體同胞的最高利益。民進黨政府長期執迷“以武謀獨”，將兩岸經貿紅利與百姓血汗稅捐，大量挪用於購買昂貴軍火，配合美國政客與軍火商利益，製造換取霸權所謂保護的謊言。透過對話取代對抗，才能將預算從黑洞般的敵對軍購轉向民生建設。台灣人的命運不該由軍火預算來定義，唯有結束敵對的引戰路線，終結淪為霸權“提款機”的命運，才能確保台灣社會的安定發展。



三、 落實公平觀：兩岸紅利必須由全體同胞共享



和平是繁榮的底氣，生計是和平的根基。兩岸經貿交流的紅利，絕不應被少數遊走於利益集團間的金權權貴壟斷，更不能被外資投機客與美國軍火商所剝奪。兩岸合作的果實應具體落實到廣大百姓的飯碗里。跨越特定黨派與金權藩籬，確保合作紅利優先用於提升青年薪資、社會扶助與教育資源。將和平紅利還給人民，讓兩岸共好的成果直接轉化為民生福祉，是所有在野力量面向廣大基層民眾生存發展最根本的義務。



四、 捍衛經濟自主：反對霸權剝奪，重塑發展主體性



在外部勢力揮舞貿易霸權大棒、系統性削弱台灣經濟自主的當下，台灣的發展空間正遭受嚴峻擠壓。若我們持續將對陸貿易順差轉手進貢給外國軍火商，台灣將淪為資源被掏空的“過水通道”。因此，強化兩岸產業鏈深度合作、恢復觀光與教育的正常往來，是守護台灣生存發展的必然選擇。我們呼籲，兩岸應共同防禦外部經濟壓榨，確保台灣在民族振興的進程中不掉隊、不失格，實現兩岸社會共好的願景。



和平發展、民族共榮、社會公平，是歷史賦予我們的共同責任。勞動黨在此重申，支持國民黨主席鄭麗文此次大陸之行。這是一次撥雲見日的正義之舉，更是對抗台獨引戰路線的必要擔當。我們共同響應民意號召，呼籲所有珍惜民族未來、反對外部霸權干涉、捍衛生存發展基本權利的同胞，一同參與並推動兩岸和解，為台灣爭取一個安定、繁榮且有尊嚴的未來！