白營內戰升級！李貞秀痛罵高虹安內容曝光

李貞秀（中評社） 中評社台北4月6日電／民眾黨陸配“立委”李貞秀爭議風暴擴大！她日前爆料新竹市長高虹安拿前主席柯文哲700萬元，讓白營支持者炸鍋，檢舉至中評會。之後又爆出她與高虹安涉詐助理費案檢舉人、白營前新竹縣黨部執行長林冠年關係密切。曾代表白營參選桃園市議員的曾姸潔5日加碼爆料，公開私下與李貞秀的對話截圖，驚見李痛批高“是台灣民眾黨的罪人”！



李貞秀因日前在直播中情緒潰堤，爆料高虹安拿了柯文哲700萬元，儘管事後道歉稱資訊混淆，仍被移送民眾黨中評會。



《中時新聞網》報導，李貞秀之後更被爆出與林冠年關係密切，2人過去還共同成立資本額300萬元的公司。曾任高虹安助理的王鬱文2日更痛批，李貞秀與林冠年開啟了荒謬的序幕，把助理全部拖下水。白營黨內要求開除李貞秀黨籍的聲浪日益高漲，據悉，白營中評會9日將開會祭出處分。



曾姸潔5日加碼爆料李貞秀爭議言論，她在臉書粉專丟出私下與李貞秀的對話截圖。根據截圖，李貞秀在對話中痛罵：“我到今天還認為高是台灣民眾黨的罪人，我跟主席也這麼說，高當初在（林冠年）酒駕風波之前就特別打壓自己黨內的市長提名參選人，非常非常之詭異，而且對上面謊報軍情說我們根本沒有認真在選……”



李貞秀在對話中還說：“我認為高罪無可赦的是，不管因為任何原因各種打壓自己責任區內及黨內的參選人，完全置黨的利益不顧，所以後來高走到今天完全咎由自取。只能說上帝不會放過任何一個壞人”。



曾姸潔公開對話截圖後不滿地批評李貞秀，“失控地罵高虹安，處心積慮想把她拉下來，拜託，就算來一千個你們加在一起，也抵不過一個高虹安啦”，真正讓民眾黨受傷的，反而是“狼狽為奸”的你們倆。