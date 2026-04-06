徐巧芯舊案檢調火速列被告　羅智強轟賴清算

中評社台北4月6日電／國民黨“立委”徐巧芯問政風格犀利，監督政府強悍打弊不手軟，現在傳出北檢正秘密調查2年多前的“印太經濟框架（IPEF）密件外洩案，已將她正式列為洩密罪被告，對此，國民黨“立委”羅智強砲轟，賴清德已將清算之刃砍向徐巧芯。



羅智強今日在臉書上發文指出，2023年12月，參選“立委”的徐巧芯質疑，民進黨政府開放萊豬卻未換得任何經貿利益，即使是美國主導的印太經濟框架（IPEF），也未將台灣納入。事實證明，民進黨開放萊豬，什麼都沒換到。媒體指出，北檢近期再度啟動偵查，並火速將徐巧芯列為他字案被告。綠營側翼也藉此炒作，指徐巧芯身陷多件洩密案，“罪名成立機率相當高”。賴清德要告訴全世界，他執政的鐵邏輯是：“得罪朝廷，那是要殺頭的！”但賴清德的血滴子，只對準徐巧芯嗎？當然不只！他無差別對準所有還敢監督他、制衡他的聲音與力量。



《中時新聞網》報導，羅智強痛批，賴清德執政兩年，司法成績單更加“輝煌”。以十年前的舊案，三十路大搜索，對付監督最有力的高金素梅！黃國昌在“立法院”質詢揭弊，也遭黨檢媒一體追殺攻擊，甚至被北檢列為貪污被告。用“蔡正元侵占蔡正元（唯一股東）公司資金”為罪名關押蔡正元，只因北檢要他“咬馬英九賤賣黨產”，他不從。台北市黨部主委黃呂錦茹遭羈押近百日，交保金高達1000萬，是“共諜”案的50倍，更是一般案件的100倍。去年搞大罷免期間，檢調以偽造連署為名，全台搜索國民黨黨部，羅織罪名、約談、交保乃至關押國民黨黨工。但幾乎每一個罷藍團體，都有動輒數千份問題連署，檢調卻聞風不動—“只要檢調不查，綠色就沒有偽造。”



羅智強續指，53位國民黨“立委”中，已有10多人遭民進黨政府檢調起訴。台灣民主發展以來，從未見在野黨被如此對待，但是賴清德做到了！我早就斷言，賴清德必定會以檢調為刀斧，更凶、更狠地清算在野黨“立委”。賴清德，沒有讓我說錯。



羅智強強調，徐巧芯敢言敢戰、強力監督、勇於揭弊，是在野黨最堅強的新生代戰將。她早已被民進黨鎖定為“頭號戰犯”，這次北檢重啟舊案，就是賴氏檢調將清算之刀，指向徐巧芯！今天是徐巧芯，明天就是你我他！面對民進黨“司法清算”的大網，沒有一個人是局外人。羅智強向支持者喊話“今天為徐巧芯站出來，就是為明天的自己站出來”。