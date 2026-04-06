繞月飛船廁所出故障　太空如廁為何這麼難

中評社香港4月6日電／搭乘“獵戶座”飛船的4名宇航員計劃於美國東部時間6日經過本次“阿耳忒彌斯2號”載人繞月飛行任務距離月球最近的位置。飛船發射以來，讓宇航員和地面控制人員頭疼的是，專門為任務研發的“太空廁所”故障不斷，一直無法正常使用。太空中的廁所究竟是什麼樣子？宇航員在太空中如何如廁？



根據美國航空航天局官網信息，“獵戶座”飛船搭載的廁所名為“通用廢物管理系統”，專為解決長期困擾宇航員的“太空如廁”問題研發。“阿耳忒彌斯2號”任務是1972年美國阿波羅17號登月任務結束後美國首次載人飛向月球。在“阿波羅”時代，狹窄的飛船內沒有廁所，宇航員排尿使用橡膠收集套和軟管裝置，排便則須將專用塑料袋貼在身上。在失重條件下，貼上袋子已足夠困難，宇航員“方便”後還必須手動混入一包殺菌劑，以防密封袋內滋生細菌和產生氣體。



這種方式容易發生“洩漏”。據美國媒體報導，在阿波羅8號任務和阿波羅10號任務中，宇航員都不得不手動收集漂浮在艙內的“異物”。美航空航天局在阿波羅登月計劃結束後發佈的一份報告中承認，就宇航員們的滿意度而言，“廢物處理必須打低分”。



後來，研究人員設計出一種可在微重力環境下工作的真空廢物收集系統，美國航天飛機和國際空間站上早期均使用了這種系統，但該系統存在明顯局限性，沒有為女性考慮，也不能同時處理尿液和糞便，而且只用簾子較低程度地保護隱私。



新華社報導，據《科學美國人》雜誌介紹，“阿耳忒彌斯2號”使用的“通用廢物管理系統”研發歷時超過10年。美航空航天局2015年與美國柯林斯航空航天公司簽署合同，期望能夠解決有關太空廁所的根本問題，且能適用於美航空航天局計劃開展的月球和火星任務。