鄭麗文訪陸　學者分析三大利基

鄭麗文（右） （中評社圖片） 中評社台北4月6日電／國民黨主席鄭麗文將於4月7日至4月12日訪問中國大陸，是事隔10年再度有國民黨主席訪陸，預計中共總書記習近平將親自接見鄭麗文舉行“習鄭會”。文化大學廣告系教授鈕則勳分析，鄭麗文訪陸，是反轉戰場的機會，只要“和平牌”能發酵，不僅能攻破綠營“抗中牌”，更有機會訴求中間選民。



此次鄭麗文赴中國大陸參訪，藍營定調此行為“2026和平之旅”，行程安排自南京、經江蘇與上海，最終抵達北京。



《中時新聞網》報導，針對鄭麗文訪陸，鈕則勳5日在臉書表示，以利基來說，若是能強化兩岸互動，帶回對台有利的資源，能維持主體性與立場，便對鄭麗文及藍軍有利，鄭麗文甚至能和藍營大咖平起平坐。



他指出，只要能守住立場、帶回資源，除了能緩和兩岸關係外，也能重拾藍軍有能力處理兩岸關係的手感，喚起民眾對藍軍比綠營更能維護與緩解兩岸關係的印記，這就是“和平牌”的建構。而“和平牌”若進一步發酵，更能對綠營“抗中牌”打出一個破口，有利於藍軍攻破綠營執政所建構的“不利或不願兩岸關係互動的氛圍”



鈕則勳分析，國民黨若無法堅持立場，也無法帶回對台灣有利的資源，綠營便又能有效操作“抗中牌”，搶回及強化主場優勢。而若綠營使用抗中抹紅操作，鄭及黨中央仍然衹有批評或嘴砲回應，而無法有效反制綠營“抗中牌”的話，藍營操作“兩岸牌”或“和平牌”便會有局限性



他認為，整體來看，鄭麗文訪陸，確實是反轉戰場的機會，只要“和平牌”能發酵，不僅能攻破綠營“抗中牌”，更有機會訴求中間選民，重拾傳統兩岸關係處理能力的優勢，緩解兩岸緊張局勢。



鈕則勳表示，反觀綠營，現今雖然一堆酸言酸語，甚至看衰鄭麗文此行，但這些酸葡萄的論述仍無法掩飾其心中的焦慮。畢竟綠營很清楚，只要“抗中牌”一旦破功，在綠營政績不明顯的情況下，衝擊年底選舉事小，藍軍2028兵臨城下，便是綠軍不可承受之重了。