藍營彰縣長參選人將宣布　基層焦慮：勝算不大

中評社台北4月6日電／國民黨中央將徵召考紀會前主委、律師魏平政參選彰化縣長，幕後操盤的前“立委”蕭景田也接下國民黨彰化縣黨部主委，外傳將於6日開幹部會議，且黨中央最快7日宣布彰化縣長提名人選。隨著徵召將抵定，雖讓國民黨彰化縣長人選明朗化，但國民黨基層卻有不少人認為魏平政未長期在地方耕耘，空降參選，勝算不大。



《中時新聞網》報導，國民黨彰化縣議員曹嘉豪指出，最近的彰化縣長選情，國民黨進入焦灼，從原先關注的新北市副市長劉和然，到最近傳出的考紀會前主委魏平政，種種的訊息顯示，黨中央還在評估空降的可能性，坦白說，這樣的方向讓很多基層心中是會有疑慮的。



他表示，魏平政雖然是出身彰化社頭，跟地方有一定的淵源，但就現階段來說，整體的知名度與跟地方的連接還是有一點不夠，還有待時間去累積。選舉不只是單靠資歷或背景，更重要的，應該是長期耕耘跟民眾之間的互動，信任很重要。



回歸過往歷史，歷任的空降人選在彰化的選戰表現都沒有很好，不如預期，他認為原因很簡單，彰化是一個高度重視人情跟地方脈絡的地方，臨時的投入，缺乏在地的基礎，很難在短時間可以建立足夠的動能，更何況現在國民黨在彰化縣長的選情已經開始焦灼，任何的策略判斷上如果發生失誤，會出現不必要的困擾。



他希望黨中央可以審慎評估傾聽地方的聲音，與其貿然地採取空降的策略，倒不如真正的支持長期耕耘，熟悉地方脈絡的人選，這不僅是對於選民的負責，更是對彰化鄉親的一個尊重。選舉可以輸贏，但是一旦信任流失，將難以挽回，所以回歸務實面，他懇請黨中央審慎考慮。



國民黨支持者說，明明“立委”謝衣鳯與柯呈枋、洪榮章等3人都有參選意願，3人都很優秀，也都跑行程跑了一段時間，黨中央竟無視3人的努力，好像這3個人根本不存在，寧願採密室協商出來的徵召，也不願辦更民主的初選，實在很難理解，也很難接受。