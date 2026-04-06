沈伯洋選台北市長？恐害她被負面聲量拖下水

中評社台北4月6日電／民進黨將派誰參選2026台北市長選舉，引發各界高度關注。內湖、南港擬參選人陳冠安提及民調數據，強調民進黨若派沈伯洋出馬，蔣萬安的支持度將上升，且最該擔心的是民進黨新北市長參選人蘇巧慧，因其聲量會被分食、節奏被打亂，還可能被負面聲量一起拖下水。



據《中時新聞網》報導，陳冠安6日在臉書指出，綠營有人用匿名的方式出來替沈伯洋抬轎，說黑熊是防禦、反制的大將，但此舉顯然是吹哨子壯膽，連具名背書都不敢的操作，更像是在對內自我催眠，但卻連自己人都說服不了；陳強調，如果沈伯洋真的那麼強，真的是民進黨手上的ACE王牌，那為什麼綠營內部一堆人高呼勸退。



陳冠安進一步指出，去年《TVBS》民調顯示，沈伯洋的支持度不只輸給鄭麗君，連吳怡農都比不上，更關鍵的是，只要沈伯洋一出來，蔣萬安的支持度還會同步上升，一出馬就讓對手支持率暴漲，這叫哪門子反制？



陳冠安說沈伯洋若代表民進黨參選台北市長，最該擔心的人正是蘇巧慧，因其聲量會被分食、節奏被打亂，還可能被負面聲量一起拖下水，而雙北崩、全台崩，“從這角度來看，黑熊還真的能比肩戰略性核武，讓人瑟瑟發抖”。



民進黨布局2026縣市長選戰提名進入最後階段，明將召開選對會討論，傳出可能由沈伯洋參選台北市長。