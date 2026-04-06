貽害無窮　日本歷史教科書中了怎樣的毒？

中評社北京4月6日電／日本文部科學省近日審查通過自2027年度起使用的高中教科書，一些歷史教科書刻意淡化、否定、美化日本侵略歷史。



新華社報導，日本當局持續推動修改歷史教科書，企圖通過玩弄文字遊戲，掩蓋歷史真相，誤導日本民眾尤其是年輕一代的歷史認知，甚至系統性抹除日本社會對戰爭罪行的記憶。



日方在歷史教育中浸入和釋放“軍國主義思想毒素”的做法，不僅助推日本國內極端情緒，可能繼續誘發類似自衛隊官員持刀強闖中國駐日使館這樣的暴行，還成為日本政府擴軍備武的一種思想蠱惑，危及日本自身，破壞地區和平。



三大手法



日本軍國主義發動侵略戰爭，給世界特別是亞洲國家帶來深重傷害。日本右翼勢力一直妄圖否認侵略歷史、逃脫戰爭罪責，修改歷史教科書成為其扭曲國民歷史認知的慣用手段。



日本青山學院大學名譽教授羽場久美子說，近30年來，日本修改歷史教科書動向加速。右翼勢力聲稱如實講授日本侵略歷史為“自虐史觀”，部分出版社開始編寫帶有所謂“愛國主義”色彩的歷史教科書。



幾十年來的“教科書之變”，暴露出日本右翼歪曲歷史的卑劣伎倆。



一是在文字上迴避侵略定性。例如，關於日本發動九一八事變、侵佔中國東北的歷史，某出版社2002年版教科書把相關內容放在“日本對中國的侵略”章節下，稱日本關東軍“讓……滿洲國建國”，意為關東軍操縱建立偽滿洲國。但2012年版教科書更改表述為關東軍“宣佈……滿洲國建國”，淡化了“操縱”意味。而在2016年版本中，相關章節名稱被改為“滿洲事變與軍部崛起”，抹去了“侵略”表述。



二是在內容上弱化日本戰爭罪行。某出版社2008年版歷史教科書在正文中寫入“南京大屠殺”一詞，介紹了遠東國際軍事法庭有關遇難人數的陳述，並在注釋中提及中方認定的遇難人數是30萬人。但在2023年版本中，“南京大屠殺”一詞以及中方認定的遇難人數均遭刪除，遠東國際軍事法庭的相關內容僅列入了注釋。



三是在敘事上歪曲美化侵略歷史。某出版社2009年版歷史教科書就日本侵略東南亞時強迫勞役的行徑，寫道“當地人被迫從事嚴酷勞動”，並提到日本以“解放亞洲”為名，實則“為本國獲取資源”。然而，在2024年版教科書中，相關表述變成了“將當地人作為勞動力動員”，並刪除了對日軍所謂“解放亞洲”幌子的批判。



在右翼勢力長期操弄下，日本歷史教科書整體上向淡化、否認侵略歷史的方向發展。有研究人員在收集到的日本9家出版社的現行中學歷史教科書中發現，僅有一家出版社在表述侵華戰爭時明確使用了“侵略”一詞，並在正文中記錄了南京大屠殺暴行。但此教科書採用率僅約0.5%，而且使用該教科書的學校持續受到多方壓力。

